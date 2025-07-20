Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вблизи Москвы сбиты еще 15 БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили еще 15 беспилотников, атаковавших столицу. Всего после полуночи на подлете к Москве сбиты 16 БПЛА.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб»,— написал Сергей Собянин в Telegram-канале. Ранее он уточнял, что один из беспилотников сбит в Зеленограде. По его словам, серьезных повреждений и пострадавших нет.

На фоне атаки БПЛА работу приостановил московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Об отражении атаки также сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Предупреждение о воздушной опасности действует в том числе в Мордовии, Ивановской и Пензенской областях.

Новости компаний Все