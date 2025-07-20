Вблизи Москвы сбиты еще 15 БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили еще 15 беспилотников, атаковавших столицу. Всего после полуночи на подлете к Москве сбиты 16 БПЛА.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб»,— написал Сергей Собянин в Telegram-канале. Ранее он уточнял, что один из беспилотников сбит в Зеленограде. По его словам, серьезных повреждений и пострадавших нет.

На фоне атаки БПЛА работу приостановил московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Об отражении атаки также сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Предупреждение о воздушной опасности действует в том числе в Мордовии, Ивановской и Пензенской областях.