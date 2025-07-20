Минсельхоз США уволил сотрудников из России, Ирана и Китая

Министерство сельского хозяйства США уволило около 70 иностранных контрактных сотрудников из России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

«Минсельхоз США провел тщательную проверку лиц, уполномоченных работать по контрактам с ведомством, и выявило около 70 человек из стран, вызывающих обеспокоенность»,— сообщил представитель ведомства Reuters.

8 июля министр сельского хозяйства США Брук Роллинз заявила о планах властей страны сократить число иностранных рабочих. Ведомство пояснило, что увольнение 70 сотрудников стало частью более масштабной инициативы и связано с защитой нацбезопасности.