Свой пояс карман не тянет

В субботу, 19 июля, выдающийся украинский боксер Александр Усик может после некоторого перерыва добавить к статусу бесспорного короля супертяжелого веса звание абсолютно чемпиона мира. Для этого ему надо будет отнять в Лондоне у британца Даниэля Дюбуа пояс Международной боксерской федерации (IBF) — единственный, которого Усику сейчас не хватает для того, чтоб коллекция званий была полной. Украинец выглядят бесспорным фаворитом боя, не лишенного, впрочем, интриги. Ее обеспечивает не только обида Дюбуа, которому в предыдущем столкновении с Усиком не засчитали вполне легальный, по его и многих других боксеров мнению, нокаутирующий удар, но и несомненный прогресс британца после поражения двухлетней давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если бы не ошибка судьи, как считают многие эксперты, первый бой между Александром Усиком (слева) и Даниэлем Дюбуа мог завершиться победой британца нокаутом еще в пятом раунде

Фото: Kacper Pempel / Reuters Если бы не ошибка судьи, как считают многие эксперты, первый бой между Александром Усиком (слева) и Даниэлем Дюбуа мог завершиться победой британца нокаутом еще в пятом раунде

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Бой, который состоится 19 июля на лондонском стадионе Wembley,— из тех, когда трудно разобраться, стоит ли ждать от него чего-то любопытного. В конце концов, с тем, что в нем есть очевидный фаворит, никто не спорит. Это только формально встречаются два чемпиона: у Александра Усика титулы Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), у Даниэля Дюбуа — Международной боксерской федерации. Но все прекрасно понимают, что британцу его пояс подарили обстоятельства.

В мае прошлого года Александр Усик дрался с еще одним британским супертяжем, Тайсоном Фьюри, за статус абсолютного чемпиона мира, владеющего всеми четырьмя званиями, и победил его. Но вскоре после того матча IBF проявила принципиальность, потребовав от ставшего всеми признанным королем супертяжелого веса украинца провести обязательную защиту против назначенного ею претендента. А он уже настраивался на куда более звучный и выгодный в финансовом плане матч-реванш с Фьюри и плюнул на требование и регалию от поклоняющейся регламенту структуры, чей оказавшийся вакантным титул и перехватил Даниэль Дюбуа.

Ровней Александру Усику, в повторном, декабрьском поединке справившемуся с Тайсоном Фьюри еще увереннее, чем в майском, его, естественно, никто называть не решается. В этом смысле любопытно посмотреть подборки мнений известных британских боксеров насчет исхода предстоящего боя. По идее должны говорить о соотечественнике что-то оптимистичное, но все как один — Карл Фроч, Рики Хаттон, Амир Хан — лишь констатировали очевидное: на ринг выйдут два слишком разных по уровню оппонента.

Усик — гений бокса с исключительными способностями, а все надежды Дюбуа связаны с его мощью.

Дэвид Хей, бывший чемпион мира в супертяжелом весе, вообще посоветовал ему «не ввязываться в боксерский поединок» с украинцем. В этом случае — если пытаться состязаться с королем в тонкости маневров, скорости — исход будет плачевным. Лучше уж выбрать какую-нибудь стратегию попроще, рассчитывая не пропустить ничего смертельного и однажды удачно попасть.

Но есть кое-какие нюансы, оговорки, добавляющие субботнему матчу капельку интриги. Александр Усик и Даниэль Дюбуа пересекаются во второй раз. Первый их поединок состоялся в 2023 году во Вроцлаве и воспринимался как проходной. Усик, которому уже принадлежали три чемпионских пояса и которого давно признали феноменом, ждал согласия на бой от Тайсона Фьюри и проводил, как считали многие, «разогревочный», строго говоря, проходной матч с очень молодым в тот момент по меркам супертяжелого веса Дюбуа (ему было 25) и очень сырым боксером. Но совершенно проходным он не вышел.

Итог был вполне ожидаемым: досрочно, нокаутом в девятом раунде выиграл Усик. Однако запомнился в том матче совсем другой раунд — пятый. В нем Усик оказался на полу после сильного удара Дюбуа по корпусу, в область, где находится резинка боксерских трусов. Ситуация была очень похожа на нокаут. Но рефери Луис Пабон посчитал, что удар нанесен ниже пояса, и предоставил страдавшему украинцу время на восстановление. Это его решение как несправедливое или как минимум чрезвычайно спорное расценили не только представители Дюбуа, пытавшиеся опротестовать результат поединка, но и специализированные боксерские сайты, изучавшие видеозапись эпизода, а также некоторые знаменитости из мира бокса, например Оскар Де Ла Хойя. В общем, жутко досадный момент, который Дюбуа, разумеется, постоянно вспоминает, давая понять, что вроцлавское невезение добавляет ему запала и злости.

Но важнее даже не это, а то, что с британцем происходило после поражения. А после него он выиграл три подряд поединка — против Джарелла Миллера, Филипа Хрговича и Энтони Джошуа. И в каждом был интереснее, убедительнее, чем в предыдущем. А выигрыш у Джошуа вообще вызвал соблазн посчитать, что Даниэль Дюбуа по крайней мере на пороге вступления в элитный клуб супертяжей не просто высокого, а высочайшего класса.

Именно Энтони Джошуа считался фронтменом категории перед тем, как в начале нынешнего десятилетия в нее ворвался из первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Александр Усик, дважды — в 2021 и 2022 годах — одолевший британца.

Между тем с Джошуа Дюбуа в сентябре 2024 года разобрался куда эффектнее, чем украинец.

Бой пришлось останавливать в пятом раунде. К моменту остановки вообще было непонятно, как Джошуа еще держится на ногах, пережив несколько нокдаунов. А безжалостный расстрел, которому подверг соперника, всегда умевшего ловко предупреждать и купировать опасность, Даниэль Дюбуа, намекнул на апгрейд его и так-то замечательных панчерских навыков.

Алексей Доспехов