Ярославский «Шинник» проиграл в первом матче сезона

Ярославский футбольный клуб «Шинник» на своем поле уступил ФК «Урал» в первом матче Первой лиги сезона 2025/2026. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Шинник» Фото: ФК «Шинник»

На 38-й минуте гол забил полузащитник «Урала» Юрий Железнов. На 75-й минуте защитник «Шинника» Виталий Лысцов покинул поле на носилках после столкновения с игроком «Урала» Ильей Ишковым.

Следующая игра состоится 25 июля с ФК «Арсенал».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Шинник» презентовал новую игровую форму сезона 2025/2026, приняв участием в съемках на шиномонтаже. Домашняя форма выполнена в традиционных цветах клуба — черно-синяя, однако появились новые узоры. Гостевая форма будет белой, как «символ уверенности и чистой игры на выезде».

Ярославская футбольная команда получила название «Шинник» в 1960 году, так как относилась к Шинному заводу. Сейчас учредителями клуба являются правительство региона и мэрия Ярославля.

Алла Чижова