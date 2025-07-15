Ярославский «Шинник» показал новую форму на фоне шин

Ярославский ФК «Шинник» презентовал новую игровую форму сезона 2025/2026, приняв участием в съемках на шиномонтаже. Об этом рассказали в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Шинник» Фото: ФК «Шинник»

Домашняя форма выполнена в традиционных цветах клуба — черно-синяя, однако появились новые узоры. Гостевая форма будет белой, как «символ уверенности и чистой игры на выезде».

«"Шинник" готов к бою в любое время дня и ночи»,— говорится в публикации клуба, которая сопровождается фотографией игроков в новой форме на фоне вывески «Шиномонтаж 24 часа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Шинник» Фото: ФК «Шинник»

Напомним, что 19 июля команда начнет сезон домашним матчем с екатеринбургским «Уралом».

Ярославская футбольная команда получила название «Шинник» в 1960 году, так как относилась к Шинному заводу. Сейчас учредителями клуба являются правительство региона и мэрия Ярославля.

Алла Чижова