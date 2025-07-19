ФК «Урал» обыграл ярославский «Шинник» в матче первого тура Первой лиги

В Ярославле на стадионе прошел матч первого тура Лиги PARI между ярославским «Шинником» и футбольным клубом «Урал». Игра завершилась победой ФК «Урал» со счетом 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: fc-ural.ru Фото: fc-ural.ru

Единственный гол был забит на 38-й минуте полузащитником «Урала» Юрием Железновым. Этот мяч и стал решающим в поединке.

Напомним, в сезоне 2024/2025 «Урал» занял четвертое место в турнирной таблице, набрав 59 очков за 34 матча. Победителем турнира стала калининградская «Балтика», заработавшая 69 очков. В стыковых матчах за право участия в Российской Премьер-Лиге сезона 2025/2026 ФК «Урал» уступил «Ахмату» по сумме двух встреч со счетом 2:3. После этого в уральском клубе произошли перестановки — в июне тренерский штаб покинул Сергей Томаров, с поста главного тренера клуба ушел Олег Шатов. Главным тренером ФК «Урал» был назначен Мирослав Ромащенко.