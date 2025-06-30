Сергей Томаров покинул тренерский штаб ФК «Урал»

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Сергей Томаров покинул тренерский штаб, сообщили в пресс-службе клуба.

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Фото: Пресс-служба ФК «Урал» Сергей Томаров

Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

Сергей Томаров вошел в тренерский штаб в июне 2024 года перед стартом прошлого сезона. «В весенней части чемпионата он занимал должность главного тренера. В состав нового тренерского штаба нашей команды он не вошел»,— прокомментировали в клубе и пожелали удачи в дальнейшей карьере.

Сергей Томаров с 2010 года работал в тренерском штабе ФК «Уфа». В 2016 году под его руководством в последнем туре «Уфа» обыграла «Спартак» со счетом 3:1. После чего в июне 2018 года он был утвержден на должности главного тренера, а спустя четыре месяца покинул ее. Кроме того, он работал в воронежском «Факеле» и «Кубани».

Ранее главным тренером ФК «Урал» назначен Мирослав Ромащенко. Он вошел в тренерский штаб ФК «Урал» в январе.

Напомним, с поста главного тренера клуба ушел Олег Шатов. В августе 2023 года приостановил карьеру футболиста и в 2024 году вошел в тренерский штаб Евгения Аверьянова в «Урале». Кроме того, ФК «Урал» объявил, что клуб покидает и вице-президент Игорь Смольников.

Полина Щуцкая