Волонтеры обнаружили мазут на берегу Темрюкского района
Волонтеры во время утреннего мониторинга 18 июля обнаружили выбросы мазута на побережье Темрюкского района Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Нефтепродукты диаметром до 10 см выявили на берегу. Протяженность загрязненного участка составляет несколько км — от поселка Волна до Веселовки.
К очистке береговой линии привлекли 130 человек: 70 сотрудников МЧС, 48 представителей службы «Кубань-СПАС» и 12 добровольцев.