Волонтеры обнаружили мазут на берегу Темрюкского района

Волонтеры во время утреннего мониторинга 18 июля обнаружили выбросы мазута на побережье Темрюкского района Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Нефтепродукты диаметром до 10 см выявили на берегу. Протяженность загрязненного участка составляет несколько км — от поселка Волна до Веселовки.

К очистке береговой линии привлекли 130 человек: 70 сотрудников МЧС, 48 представителей службы «Кубань-СПАС» и 12 добровольцев.

Алина Зорина