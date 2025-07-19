Петербургский суд арестовал обвиняемых в контрабанде лосося на 7,6 млн рублей

Московский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения двум двоюродным братьям Сергею Ландышке и Александру Иванову, обвиняемым в контрабанде лосося почти на 7,6 млн рублей. Они пробудут в СИЗО до 17 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Мужчины стали фигурантами уголовного дела по п. в ч. 2 ст. 226.1 УК РФ. По информации следствия, они вывезли из Белоруссии в Россию стратегически важные ресурсы. Фигуранты пересекли границу 17 июля 2025 года в районе поселка Палкино Артемовской волости Псковской области, а значит вне установленных мест таможенного контроля и оформления.

В двух транспортных средствах было более 5,5 тыс. кг атлантического лосося. Стоимость красной рыбы составляет более 7 млн 589 тыс. рублей.

Граждан Белоруссии Ландышку и Иванова задержали 18 июля и предъявили обвинение. Фигуранты признали вину.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что таможенники пресекли поставку 820 кг кокаина под видом бананов в Петербург.

Татьяна Титаева