Российские школьники победили на математической олимпиаде в Австралии

Российские школьники завоевали пять золотых и одну серебряную медали на 66-й Международной математической олимпиаде в Австралии. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

В сборную вошли шестеро подростков. С учетом их наград российские ученики в 2025 году получили 16 медалей основных международных олимпиад и 52 — промежуточных (тренировочных). Россия входит в топ-10 стран по качеству образования и в тройку сильнейших по международным олимпиадам, заявили в правительстве.

Международная математическая олимпиада (International Mathematical Olympiad) — крупнейший интеллектуальный турнир среди старшеклассников. В 2024 году сборная команда России выиграла шесть медалей: четыре золота и два серебра.

В мае вся российская сборная получила золотые медали на Международной Менделеевской олимпиаде. Команда была сформирована из самых сильных участников Всероссийской олимпиады школьников по химии за 10 и 11 класс.

Подробности — в материале «Ъ» «"Ну, получается, все десять»"».