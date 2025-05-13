«Ну, получается, все десять»

В Бразилии завершилась 59-я Менделеевская олимпиада школьников по химии. Соревнование стало триумфом российской команды: впервые все десять старшеклассников стали обладателями золотых медалей. Абсолютным победителем ММО оказался представитель Китая. Организаторы отмечают, что противостояние двух команд продолжается и это помогает не расслабляться школьникам из обеих стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Члены российской сборной, завоевавшие золотые медали Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Члены российской сборной, завоевавшие золотые медали, и декан факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ Юлия Горбунова Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Члены российской сборной, завоевавшие золотые медали Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Члены российской сборной, завоевавшие золотые медали, и декан факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ Юлия Горбунова Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото

В бразильском городе Белу-Оризонти подвели итоги 59-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии (ММО). Мероприятие длилось с 6 по 12 мая. За это время школьники участвовали в двух теоретических и одном практическом туре. Отдельный день был посвящен апелляциям.

ММО проводится химическим факультетом МГУ совместно с Фондом Мельниченко (Андрей Мельниченко — основатель химической компании «Еврохим»), проходит под эгидой ЮНЕСКО и признается как международная предметная олимпиада. Она стала преемницей Всесоюзной химической олимпиады, впервые состоявшейся в 1967 году в СССР. В 2025 году ММО проходила в Федеральном университете Минас-Жерайс в Белу-Оризонти — Бразилия председательствует в БРИКС и поэтому предложила принять ММО у себя. На олимпиаде разыгрывалось 19 золотых медалей, 38 серебряных и 58 бронзовых. Всего во всех турах ММО приняли участие 192 человека из 40 стран.

Утром перед церемонией члены жюри, многие из которых и сами раньше участвовали в ММО, вспоминали, как ждали объявления итогов в прошлые годы:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены российской сборной, завоевавшие золотые медали

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Члены российской сборной, завоевавшие золотые медали

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

— Главное — не услышать свою фамилию среди бронзовых медалистов. Потому что это совсем не наш уровень. Когда их объявляют, то стоит гул аплодисментов сильных команд, не попавших в этот перечень.

— Да не, самое волнительное — слушать, как объявляют серебряные медали. Потому что даже если уверен в своем результате, ты все равно не сможешь на 100% сказать, что будет именно золото.

— Ага, когда и в серебряных нет твоей фамилии,— выдыхаешь: значит победил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 59-я Менделеевская олимпиада школьников по химии

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ 59-я Менделеевская олимпиада школьников по химии

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сценарий, при котором кто-то в команде останется вообще без медалей, русскоязычным судьям в голову не приходил.

Церемония открытия проходила в конференц-зале отеля, где все это время участники олимпиады налаживали международные отношения между собой в лифтах и столовых. Победителей объявляли в обратном порядке. Сначала на сцену вызывали многочисленных бронзовых медалистов. Свои первые медали получили, например, представители Перу, только в нынешнем году начавшие участвовать в ММО. Радовались наградам представители Кубы и Шри-Ланки (для которых эта олимпиада была второй) и принимающей страны Бразилии.

Ребята растягивали свои флаги посреди сцены, улыбались фотографам и даже плакали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плакат с портретом русского ученого-химика Дмитрия Менделеева в Федеральном университете Минас-Жерайс

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Плакат с портретом русского ученого-химика Дмитрия Менделеева в Федеральном университете Минас-Жерайс

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На сцене за раз не помещалось больше десяти человек, и ведущая вызывала школьников группами в порядке возрастания баллов, чем только растягивала интригу.

После апелляций участники могут хотя бы прикинуть приблизительные результаты, объясняли организаторы. Видимо, именно после таких прикидок российская команда к бронзовым медалистам не прислушивалась, подсчитав, что баллов им хватит как минимум на серебро. В прошлом году российская сборная получила пять золотых медалей и столько же серебряных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 59-я Менделеевская олимпиада школьников по химии

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ 59-я Менделеевская олимпиада школьников по химии

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Серебряным медалистам тоже не хватило места на сцене. Радостные школьники растягивали флаги Ирана и Израиля, Казахстана, Белоруссии, Китая. Собравшиеся бесконечно аплодировали и поддерживали друг друга. А российская команда в строгих сильных костюмах волновалась и перешептывалась между собой и с тренером, сжимая в руках российский триколор, который никому из ребят не хотелось растягивать в этой номинации. Прозвучала последняя фамилия в списке серебряных медалей. И кто-то из российской сборной прошептал: «Ну, получается, все десять». И зааплодировал громче всех.

«Как вы думаете, у кого же будут золотые медали?» — спрашивала ведущая со сцены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники во время практического тура

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Участники во время практического тура

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Громче всех на вопрос отвечала почему-то белорусская команда: «У России и Китая!» «Да-да,— соглашалась ведущая,— тут в списке действительно они, угадали».

Сборные выходили на сцену в алфавитном порядке. Алфавита, правда, латинского. Поэтому школьники несколько смешались, когда Рашита Фасхутдинова вызвали на сцену гораздо раньше Андрея Вараксина, и перекидывали друг другу триколор (одного на команду не хватало — российские школьники занимали на сцене больше всего места).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники во время практического тура

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Участники во время практического тура

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Китайская сборная получила три золотые медали, столько же увезли с собой участники из Узбекистана. Два золота завоевали вьетнамцы и одно досталось Венгрии.

Но интрига на этом не закончилась. Оставался еще личный зачет. Начиная с 2020 года три школьника, набравших самое большое количество баллов на олимпиаде, получают специальную премию имени академика Лунина (основателя ММО), учрежденную Фондом Мельниченко. В 2025 году призовой фонд составил 1 млн руб. за первое место, 500 тыс. руб.— за второе, 350 тыс. руб.— за третье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники во время практического тура

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Участники во время практического тура

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Абсолютным победителем олимпиады оказался китаец Чжао Яоси. Второе место у россиянина Владимира Елистратова, и третье вновь у китайца Ван Сюаньтун. Владимир участвовал в олимпиаде уже второй раз. После завершения теоретической части он признавался журналистам, что в текущем году задания были сложнее, и он переживал, что справился со всеми. «Зря переживал»,— улыбался он со сцены во время церемонии награждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники во время практического тура

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Участники во время практического тура

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

После объявления победителей российская команда моментально убежала от журналистов.

«Они почему такие напряженные были? — смеялась тренер команды Светлана Еремина.— Потому что им вылетать через час, а они собираться еще не начинали даже».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участник олимпиады во время выполнения задания

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Участник олимпиады во время выполнения задания

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Но потом, посерьезнев, добавляла, что невероятно гордится воспитанниками. «Они все в дороге книжки про химию читали и задачки решали,— отмечала она (дорога от Москвы до Белу-Оризонти занимает не меньше 30 часов, но в команде есть ребята и из других регионов — им пришлось добираться еще дольше.— “Ъ”).— И сейчас тоже будут, потому что впереди другие международные олимпиады по химии, останавливаться на достигнутом они, кажется, не собираются».

«В команде все разные, все по-разному подходят к задачам. У каждого свой опыт: кто-то легко отвлекается, кто-то более сосредоточен. Это все отражается на баллах,— пояснял главный тренер команды, профессор химфака МГУ Вадим Еремин.— Владимиру Елистратову, занявшему второе место в личном зачете, помогло и то, что он уже второй раз пишет ММО. А вообще команда очень дружная, хотя между собой они все соревнуются, конечно, тоже, в олимпиадах все построено на азарте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Учащийся Центра педагогического мастерства (Москва) Владимир Елистратов (в центре)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Учащийся Центра педагогического мастерства (Москва) Владимир Елистратов (в центре)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Председатель международного жюри ММО, профессор химфака МГУ Александр Гладилин победой российской команды тоже гордился, но исправлял тех, кто называл ее абсолютной. «В личном зачете первое и третье место у китайцев, поэтому нам есть над чем работать,— говорит он.— Нам, к счастью, не дают расслабиться, противостояние продолжается. Но в России сейчас очень крепкая школа подготовки к олимпиадам, и много мотивированных и любящих соревноваться учеников. Поэтому мы надеемся, что в будущем году и в личном зачете мы сможем все выиграть. Но надо работать». И сразу же добавил, что россиянам в следующем году «будут помогать и стены». В 2026 году принимать ММО планируется в Москве.

Полина Ячменникова, Белу-Оризонти