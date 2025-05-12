Вся российская сборная получила золотые медали на Международной Менделеевской олимпиаде
На 59-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии (ММО) десять россиян стали обладателями золотых медалей — их получили все участники сборной. Команда была сформирована из самых сильных участников Всероссийской олимпиады школьников по химии за 10 и 11 класс.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Победителями ММО-59 из России стали:
- Владимир Елистратов (школа Центра педагогического мастерства, г. Москва);
- Андрей Вараксин (средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением математики г. Магнитогорск, Челябинская область);
- Виктор Демидов (школа Центра педагогического мастерства, г. Москва);
- Ярослав Косолапов (средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением математики, г. Магнитогорск, Челябинская область);
- Федор Кузнецов (школа №1329, г. Москва);
- Никита Маслюк (гимназия №92 имени Героя Российской Федерации Александра Аверкиева, г. Краснодар, Краснодарский край);
- Павел Ревзин (Президентский физико-математический лицей №239, г. Санкт-Петербург);
- Альберт Семенов (лицей-интернат №2, г. Казань, Татарстан);
- Игорь Устинов (школа №1329, г. Москва);
- Рашит Фасхутдинов (гимназия №19, г. Казань, Татарстан).
Всего во всех турах олимпиады участие приняли 192 человека. Было разыграно 19 золотых медалей. Помимо россиян награду получили представители Китая (3 медали), Узбекистана (3 медали), Вьетнама (2 медали) и Венгрии (1 медаль).
ММО-59 прошла с 6 по 12 мая в Белу-Оризонти (Бразилия). Сейчас мероприятие организуется химфаком МГУ совместно с Фондом Мельниченко (Андрей Мельниченко — основатель химической компании «Еврохим») и проходит под эгидой ЮНЕСКО.
Подробнее о химической олимпиаде в материале «Ъ» — «Они не только химики, но еще и дети».