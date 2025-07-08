Минобороны заявило об ударе по газо-энергетической инфраструктуре Украины

Армия России атаковала энергообъекты, обеспечивающие работу украинского ВПК, сообщило Минобороны. Удары также были нанесены по местам дислокации украинской армии и иностранных военнослужащих в 133 районах страны.

Когда и где именно были нанесены удары, не сообщается. В Минэнерго Украины накануне сообщали, что российская армия с помощью БПЛА атаковала один из объектов компании «Сумыоблэнерго». Было повреждено энергетическое оборудование организации. Ремонтно-восстановительные работы на объектах, пострадавших от обстрелов, продолжаются, сообщили в ведомстве.