Минобороны сообщило о пяти высокоточных ударах по территории Украины за неделю

Российские вооруженные силы с 12 по 18 июля нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по украинским предприятиям. Об этом заявило Минобороны РФ.

В числе пораженных объектов ведомство назвало предприятия ВПК Украины, объекты инфраструктуры военных аэродромов, места сборки и хранения ударных БПЛА и безэкипажных катеров. Также в список вошли арсеналы, склады, территориальные центры комплектования ВСУ и пункты временной дислокации.

10 июля Минобороны отчитывалось об ударе высокоточным оружием по предприятиям в Киеве и военному аэродрому.