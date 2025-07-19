Идея введения профессионализации судебного представительства обсуждается в юридическом сообществе уже достаточно долго. Соответствующий законопроект, внесенный Минюстом России на общественное обсуждение, предлагает ряд ключевых изменений, которые затронут практически всю сферу судебного представительства. Законопроектом предполагается установить общее требование о праве на судебное представительство в гражданских, арбитражных и административных делах только для адвокатов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива спикера Фото: из личного архива спикера

Ситуацию комментирует адвокат Ставропольского филиала Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» Максим Спасибов.

«На мой взгляд, адвокатская монополия — это шаг вперед, но, как и у любого решения, здесь есть и обратная сторона медали. Вопрос профессионального представительства в судах давно назрел, и игнорировать отсутствие регулирования в этой сфере невозможно. Ключевым изменением станет запрет на участие юристов без статуса адвоката в судебных процессах в качестве представителей своих клиентов. Данный шаг должен положительно сказаться на восприятии профессионализма адвокатов. Часто юристов путают с адвокатами, а некоторые юристы нередко представляются адвокатами, стремясь выглядеть более солидно и профессионально. Это свидетельствует о высоком уважении к статусу адвоката, который воспринимается как престижный и почётный в юридической сфере.

Сторонники «адвокатской монополии» утверждают, что она повысит качество юридических услуг. Действительно, адвокаты обязаны постоянно повышать свою квалификацию, проходя курсы и развиваясь как профессионалы, в отличие от юристов. Кроме того, адвокаты несут ответственность за нарушения при оказании юридической помощи, чего нет у юристов.

Профессиональное представительство в судах действительно должно повысить качество предоставляемых юридических услуг. Однако законопроект не лишен нюансов: наряду с возможностями он усиливает контроль и регулирование сферы деятельности адвокатов с жесткими критериями оценки нарушений. Это может создать предпосылки для необоснованного давления на адвокатов.

Что касается юристов, то для них последствия будут более негативными — потеря клиентов и значительной части доходов.

Введение «адвокатской монополии» может помочь урегулировать стоимость юридических услуг. В каждом субъекте РФ, включая Ставропольский край, действуют рекомендации адвокатских палат по определению вознаграждений за юридическую помощь, чего нет у юристов. Эти ставки пересматриваются ежегодно, но повышаются редко.

Предположение о том, что юристы без статуса менее профессиональны, не совсем справедливо. Профессионализм зависит от множества факторов. Нередко со мной работают юристы, которые могут быть более компетентны в определённых вопросах, чем некоторые адвокаты. К ним обращаются за помощью как адвокаты, так и другие юристы. Таким образом, профессионализм нельзя оценивать исключительно по наличию статуса — он определяется многими аспектами квалификации и опыта специалиста».