В 2025 году в Сочи планируют построить четыре школы и один детский сад

До конца 2025 года на территории Сочи планируют возвести четыре школы и один детский сад. Для обучения всех детей в первую смену необходимо 29 тыс. мест, рассказал глава Сочи Андрей Прошунин на совещании по итогам первого полугодия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

За 10 лет в городе-курорте построили 16 детских садов и 12 школ. В 2024 году возвели девять общеобразовательных учебных учреждений.

По словам Андрея Прошунина, в стадии проектирования находится еще 11 социальных объектов. Также разработан проект школы в горном кластере, в ближайшее время будет определена стоимость.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что на берегу Сочи нет следов нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. Как рассказал глава города Андрей Прошунин, пляжные территории и морская вода пригодны для отдыха.

Алина Зорина, Андрей Куценко