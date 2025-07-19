В Сочи разработали программу по решению проблемы с водоснабжением

В Сочи подготовили программу, которая решит проблему водоснабжения в городе. Выделено финансирование. Об этом рассказал глава Сочи Андрей Прошунин на совещании по итогам первого полугодия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

По словам мэра, одной из основных причин нестабильного водоснабжения на территории города-курорта является максимальный расход воды на протяжении всего года. Он отметил, что раньше Сочи являлся летним городом, тогда приезжала большая часть туристов. Сейчас отдыхающие посещают город круглый год, это отражается на системе водоснабжения.

Сочи войдет в федеральную программу, разработанную Минстроем России для всех субъектов РФ. «Сейчас мы решаем эту задачу путем новых водозаборов и реконструкции очистных сооружений», — подчеркнул мэр.

Для водоснабжения горного кластера протягивают водовод из Адлера. Построено около 10 км водовода. Планируют провести еще 80 км инфраструктуры.

Алина Зорина, Андрей Куценко