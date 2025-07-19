В Сочи планируют увеличить количество пляжных территорий

В Сочи планируют увеличить количество пляжей. Для посещения туристов и жителей сейчас открыты 180 пляжей на территории города. На 63 пляжных территорий доступ закрыт. Об этом на пресс-конференции по итогам первого полугодия рассказал мэр Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Из 180 доступных пляжей 113 находятся в муниципальной собственности. Заключены договоры на 24 ведомственных пляжа.

«Нужно увеличить количество пляжей, соответственно, увеличить 40 км пляжных территорий, которые вовлекли в оборот», — заявил Андрей Прошунин.

По его словам, основная проблема заключается в «физической деградации» пляжных территорий города-курорта. Мэр отметил, что улучшение пляжей, их расширение и вовлечение муниципальных стоит в приоритете. По данному направлению будет проведена работа.

Алина Зорина, Андрей Куценко