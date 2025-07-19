Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили на Ставрополье

Штормовое предупреждение из-за сильного дождя объявили в Ставропольском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

До конца суток, 19 июля в крае ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с.

Кроме того, в северо-западных и юго-восточных районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс).

Валентина Любашенко