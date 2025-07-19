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В Ростовской области за сутки потушили 11 пожаров и спасли одного человека

За сутки 18 июля спасатели Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали 11 техногенных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Кроме этого, сотрудники МЧС потушили 13 загораний сухой растительности и ликвидировали последствия девяти дорожно-транспортных происшествий, в которых был спасен один человек.

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Всего за сутки на происшествия выезжали 292 спасателя и 73 единицы техники.

Валентина Любашенко

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