Умер поэт-песенник Алан Бергман

Поэт, автор песен для фильмов и обладатель трех «Оскаров» Алан Бергман умер в возрасте 99 лет. Об этом The Hollywood Reporter сообщила его дочь, продюсер Джули Бергман Сендер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алан Бергман с женой Мэрилин

Фото: Lennox McLendon / AP Алан Бергман с женой Мэрилин

Фото: Lennox McLendon / AP

Господин Бергман родился в Бруклине. Образование получил в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл и в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Его карьера началась началась на телевидении: он был режиссером детских шоу. Позже он стал писать музыку и слова ко многим фильмам, мюзиклам и телевизионным проектам.

Господин Бергман работал не один, а вместе с женой Мэрилин. Вдвоем создали один из самых известных творческих дуэтов в истории киномузыки, отмечает The Hollywood Reporter. За свою работу они получили три премии «Оскар»: за песни к фильмам «Афера Томаса Крауна», «Встреча двух сердец», а также к мелодраме «Йентл».

Их тексты встречаются и у известных музыкантов: например, дуэт написал текст для заглавной песни к альбому Фрэнка Синатры 1960 года «Nice 'n' Easy». Дин Мартин, Селин Дион, Тони Беннетт тоже исполняли музыку на стихи господина и госпожи Бергманов. Муж и жена были включены в американскую общественную организацию «Зал славы авторов песен», которая была создана в поддержку заслуженных композиторов и авторов популярных песен в США.

Мэрилин Бергман умерла три года назад. Причиной этому стала дыхательная недостаточность. Ей было 92 года.