Путин и Эрдоган обсудили по телефону готовящийся раунд переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Они обсудили конфликт на Украине, ситуацию в Сирии, двусторонние отношения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в сентябре 2023 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в сентябре 2023 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В канцелярии президента Турции сообщили, что Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Путину о важности начать третий раунд переговоров с Украиной. По его словам, Стамбул вновь может стать площадкой для переговорного процесса, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что у сторон есть понимание, что третий раунд переговоров состоится, но нужно определить дату. Президент Украины Владимир Зеленский до этого заявлял о намерении возобновить диалог с Россией.