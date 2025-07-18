Новый жилой комплекс построят между Ростовом и Азовом на 267 гектарах

ИНПК Девелопмент планирует создать масштабный жилой комплекс «Южный Ростов» между Ростовом-на-Дону и Азовом. Площадь застройки составит 267 га, проект будет реализован поэтапно. Об этом сообщил директор «ИНПК Девелопмент» Роман Чумак в ходе круглого стола «Жилая недвижимость – 2025. Куда движется рынок?», организованного «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Первая очередь включает кластер индивидуальной жилой застройки на 64 га. При разработке проекта планировки территории будем предусматривать площадки для занятия спортом, социальные объекты»,— отметил господин Чумак.

Основная часть комплекса займет свыше 200 га. Здесь разместятся транспортная и социальная инфраструктуры, коммерческие объекты. Девелопер также рассматривает возможность модернизации существующей дорожной сети и предложит муниципалитету развивать железнодорожное сообщение.

«При проектировании района учтут потребность в зарядных станциях для электромобилей. Документация для разработки проекта планировки должна быть готова в 2026 году. Объем инвестиций составит млрд руб. Масштаб такой, что этот район будет больше, чем существующая Левенцовка с почти 1,5 млн кв м жилья»,— пояснил застройщик.

Валентина Любашенко