Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре задержали подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи

В Краснодаре задержали 29-летнего жителя Саратовской области, подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска и ЦПЭ краевого главка полиции совместно с УМВД России по Краснодару и региональным УФСБ. Отмечается, что житель Саратовской области ранее привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Мужчина заключен под стражу. Правоохранители проверяют иные факты противоправной деятельности подозреваемого.

Алина Зорина

Новости компаний Все