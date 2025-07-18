В Краснодаре задержали подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи

В Краснодаре задержали 29-летнего жителя Саратовской области, подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска и ЦПЭ краевого главка полиции совместно с УМВД России по Краснодару и региональным УФСБ. Отмечается, что житель Саратовской области ранее привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Мужчина заключен под стражу. Правоохранители проверяют иные факты противоправной деятельности подозреваемого.

Алина Зорина