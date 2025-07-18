В Ростове-на-Дону 21 июля отключат воду в Ленинаване и Верхнетемерницком

В Ростове-на-Дону в понедельник, 21 июля, отключат воду в хуторе Ленинаван и поселке Верхнетемерницком. Об этом сообщает «Ростовводоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Неудобства связаны с ремонтом на Северном водоводе. В зону отключения попадут садовые товарищества «Гамма», «Труд», «Аэро», «Союз», «Огородник», «Геолог», «Вираж», «Мир», «Братство», «Восход», «МВД», «Звезда», «Спутник», «За дружбу», «Энергия», «Импульс» и «Салют».

Воду перекроют 21 июля в 22:00 и возобновят подачу в 9:00 22 июля.

Константин Соловьев