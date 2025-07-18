Туапсинский район вошел в число самых бюджетных курортов

Туапсинский район Краснодарского края сохраняет статус одного из самых доступных по стоимости направлений для летнего отдыха в 2025 году. Как сообщает АТОР со ссылкой на туроператорские компании Fun&Sun, Anex, «Интурист» и Pegas Touristik, средняя стоимость туров в регион стартует от 73 тыс. руб. на двоих за 10 ночей с перелетом и проживанием в двухзвездочном отеле с завтраками. При этом по ценовой политике курорты Туапсе остаются привлекательнее Сочи, Геленджика и Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района

Спрос на отдых в районе сохраняется на уровне прошлого года, зафиксировали в ряде туркомпаний, в частности в Fun&Sun и Anex. В Pegas Touristik отметили умеренный прирост, связанный с переориентацией туристов с Анапы на более доступные локации. Существенный рост — на уровне 25–30% — фиксируют в «Интуристе». В Coral Travel объяснили увеличение интереса невысокими ценами и улучшением доступности, в том числе благодаря возобновлению авиасообщения с Геленджиком.

Основным фактором привлекательности Туапсинского района участники рынка называют природные особенности: горные реки, ущелья, чистое море, пещеры и водопады. Развиты направления активного и экотуризма, а также санаторное оздоровление. В Fun&Sun уточнили, что сюда в основном едут за спокойным отдыхом на пляже и недорогими программами лечения.

Несмотря на рост цен на 10–15% в среднем по краю, стоимость размещения в Туапсе остается заметно ниже, чем на других популярных курортах. По данным Coral Travel, проживание в двухзвездочном отеле без питания обходится от 2,5 тыс. руб. в сутки на человека, а с полным пансионом — от 4,9 тыс. руб. Бюджетное предложение Let's Fly на базе завтраков — от 72,7 тыс. руб. на двоих за 10 ночей. Более высокий сегмент — отели «все включено», такие как «Ателика Лесная Бухта», «Мореин» и новинка сезона — «Ателика Тешебс» в Архипо-Осиповке, предлагают размещение от 123,6 тыс. до 206 тыс. руб. за аналогичный период.

Большую часть предложения составляют гостевые дома и пансионаты с базовыми условиями размещения. В Pegas Touristik добавили, что в 2025 году в район добавились новые объекты — в частности, гостевые дома в Новомихайловском и Лермонтово.

Среди популярных объектов размещения сезона: «Синее Море» (от 74,6 тыс. руб.), «Уют» в Туапсе (от 79,7 тыс. руб.), «Нэста» в Небуге (от 80,2 тыс. руб.), а также Fox в Лермонтово (от 157 тыс. руб.). В Coral Travel и Fun&Sun отмечают высокий спрос на отели с питанием «все включено» и рост популярности Архипо-Осиповки после открытия аэропорта в Геленджике.

Мария Удовик