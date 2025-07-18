«Ростелеком» построил и ввел в эксплуатацию три базовые станции в сельских поселениях

Проект в удаленных населенных пунктах был реализован в рамках второго этапа федеральной программы по устранению цифрового неравенства

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» построил и ввел в эксплуатацию три базовые станции в приграничном селе Ермоловка Адлерского района и одну базовую станцию в селе Верхнее Учдере Лазаревского района в Сочи. Проект в удаленных населенных пунктах был реализован в рамках второго этапа федеральной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Теперь почти 600 жителям горной местности доступна современная мобильная связь, включая интернет по технологии LTE (4G) со скоростью до 500 Мбит/с. Сигнал связи на базовые станции поступает по волоконно-оптическому кабелю, который проложили технические специалисты «Ростелекома». Центром компетенций в проекте выступает мобильный оператор T2.

Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала «Ростелекома»: «Сочи — город-курорт, который любит вся страна, и важно, чтобы жители и туристы не знали проблем со связью даже в его отдаленных уголках. Например, Ермоловка находится в приграничной с Республикой Абхазией зоне, создавать там сетевую инфраструктуру было непросто: горный рельеф, пропускной спецрежим, растянутость самого села. Наши специалисты подобрали оптимальное техническое решение, завезли и установили три базовые станции, построили современный оптический канал, выполнили коммутацию оборудования. Мы успешно преодолеваем сложности, так как наша главная цель — отличная связь на любой высоте».

В текущем году национальный цифровой провайдер планирует продолжить работу по обеспечению мобильной связью малых населенных пунктов курорта и установить две базовые станции в селе Марьино Лазаревского района.

Андрей Прошунин, глава города Сочи: «Создание высокотехнологичной инфраструктуры связи для всех жителей курорта — одна из важнейших задач команды городской администрации. Благодаря партнерству с "Ростелекомом" выполняем государственную программу по устранению цифрового неравенства на территории всего Большого Сочи, создаем горожанам необходимые условия для жизни, учебы и работы даже в самых удаленных населенных пунктах. Надежная связь и доступ к скоростному интернету — это требование времени. Вместе создаем для всех сочинцев возможность пользоваться государственными услугами, вести бизнес и общаться с близкими в любой точке города».

«Ростелеком» устраняет мобильное цифровое неравенство совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры России) в Краснодарском крае с 2021 года. Федеральная программа рассчитана на небольшие населенные пункты с численностью населения от 100 до 500 человек, где строительство базовых станций для коммерческих операторов нерентабельно. За годы реализации проекта УЦН 2.0 национальный провайдер установил в Краснодарском крае 137 базовых станций. В результате около 40 тысяч граждан из 39 муниципальных районов получили возможность подключиться к мобильной сети и быстрому интернету.

Локации для установки базовых станций ежегодно определяются с помощью голосования, которое организует Минцифры России на портале государственных услуг. Хутора, поселки, села и аулы, получившие наибольшее количество голосов, включаются в адресную программу. До 2030 года мобильная связь должна стать доступна более чем в 24 тыс. населенных пунктах страны.

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