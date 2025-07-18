Баста, экскурсия по местам Ильи Кормильцева и фильм «Прогулка»

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать Басту, трибьют «Сектору Газа» и концерт-посвящение Дюку Эллингтону. В музеях — увидеть аутсайдер-арт, собрание русского художественного стекла и выставку плакатов для Владимира Высоцкого. На экскурсиях — пройти по неформальному Свердловску и по местам Ильи Кормильцева. В кино покажут фильм «Прогулка» Алексея Учителя, анимационный фильм «Девочка, покорившая время» и картину «Хорошенькая». А лекторы расскажут о происхождении гобеленов, нейробиологии эмоций и о том, как на самом деле жил Владимир Высоцкий. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баста (Василий Вакуленко)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Баста (Василий Вакуленко)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Концерты

На «Екатеринбург Арене» 19 июля пройдет концерт Басты. Василий Вакуленко — один из самых популярных российских рэперов, известный композициями «Выпускной», «Мои разбитые мечты», «Хочу к тебе», «Сансара». Билеты стоят от 2,4 тыс. руб. до 8,5 тыс. руб.

На летней сцене Литературного квартала 20 июля пройдет авторский концерт Маши Пьянковой «Сольник на летнике». Исполнительница представит авторские песни под живой аккомпанемент акустических инструментов. Каждая композиция — это история, рассказанная посредством музыки. Билеты можно будет приобрести прямо перед входом на концерт.

В концерт-холле «Свобода» 20 июля пройдет трибьют «Сектору Газа», исполненный группой «Пегас». На концерте вспомнят популярные и редкие, но ценные композиции. Организаторы обещают невероятную энергетику, драйв, шквал эмоций и сорванные голоса. Билеты — от 700 до 1,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джаз-клуб EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Джаз-клуб EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В джаз-клубе EverJazz 23 июля состоится концерт-посвящение Дюку Эллингтону — пианисту, композитору и лидеру джаз-оркестра. В программе — композиции, пропитанные духом классического джаза. Для зрителей выступят трио Кирилла Кирпичева, саксофонист Денис Давыдов и вокалистка Юлия Дьячковская. Стоимость билетов — от 1 тыс. руб. до 1,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Этнофлористический симметризм»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Выставка «Этнофлористический симметризм»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Выставки

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств с 18 июля работает выставка «Этнофлористический симметризм» из коллекции аутсайдер-арта «Иные», приуроченная к 70летию Андрея Цымбала — одного из ярких представителей российского аутсайдер-арта. Экспозиция из более 80 графических работ раскрывает уникальный художественный стиль автора, сочетающий орнаментальные структуры, символизм и симметрию. В них переплетаются советская символика, узбекские узоры и религиозные мотивы — христианские, буддийские и языческие. Выставка продлится до 7 сентября, вход — 400 руб. по обычному билету и 200 руб. по льготному.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Отражения веков. Русское художественное стекло XVIII – начала ХХ века из музейных собраний»

Фото: Предоставлено Екатеринбургским музеем изобразительных искусств (ЕМИИ Выставка «Отражения веков. Русское художественное стекло XVIII – начала ХХ века из музейных собраний»

Фото: Предоставлено Екатеринбургским музеем изобразительных искусств (ЕМИИ

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) с 19 июля начнет работу выставка «Отражения веков. Русское художественное стекло XVIII – начала ХХ века из музейных собраний». Проект посвящён истории русского художественного стекла второй половины XVIII — начала XX века. Более 300 экспонатов ведущих заводов Империи, от Императорского стеклянного и частных мануфактур, представлены из коллекций Омска, Перми и Екатеринбурга. Экспозиция иллюстрирует развитие технологических и стилистических решений отрасли — от барочных сервировок до изысканного декора классицизма и модерна. Выставка продлится до 14 сентября, вход — 400 руб. по обычному билету и 200 руб. по льготному.

В круглом зале Ельцин-центра 24 июля откроется выставка работ Михаила Златковского # «Самиздат для Высоцкого». Экспозиция представит более двух десятков плакатов Михаила Златковского, созданных в 1975–1980 годах специально для Владимира Высоцкого. Эти работы были личным посланием художника и почти не демонстрировались публике. Вход свободный.

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» 24 июля пройдет заключительная авторская экскурсия по выставке «Толстой, Мороз и другие…», на которой научный сотрудник отдела наивного искусства Яна Таушканова расскажет про коллекцию из более чем ста работ «Музей народной живописи». Посетители узнают, почему вдохновителем коллекции стал Толстой и чем удивляет свободное от рамок наивное искусство. Вход — 400 руб. по обычному билету и 200 руб. по льготному.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Владимира Маяковского

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Владимира Маяковского

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фестивали

В центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского 19 июля пройдет «Маяковский Фест». Гостей ждут концерты музыкантов из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга, театральные постановки от Черноисточинского театра, «Галерки» и «Вокруг», поэтический марафон, экскурсии об истории парка, мастер-классы, маркет уральских мастеров, диджей-сеты и интерактивы. Вечером состоится показ фильма 1975 года «Маяковский смеётся», сочетающего игровое кино и анимацию. Вход свободный.

Экскурсии

Ельцин-центр 19 июля начинает серию музейно-пешеходных экскурсий «Ельцин Центр. Точка выбора». Она сочетает пешеходный маршрут по кварталу Екатеринбург-Сити с посещением Музея Бориса Ельцина и уникальных площадок президентского центра. Гости увидят виды города, сад сказочных трав и познакомятся с историей и архитектурой трех веков. В музее можно погрузиться в атмосферу 90-х: прокатиться на виртуальном троллейбусе по перестроечной Москве, рассмотреть ядерный чемоданчик, окунуться в эпоху дефицита в «советском» гастрономе, услышать новогоднюю речь Ельцина и сфотографироваться у крупнейшей на Урале картины Эрика Булатова. Билеты стоят 700 руб.

Музей андеграунда совместно с Музеем Бориса Ельцина 20 июля проведут музейно-пешеходную экскурсию «Неформальный Свердловск». За два часа участники познакомятся с ключевыми событиями культурной и общественной жизни Свердловска конца 1980-х — начала 1990-х годов, посетят Музей андеграунда с коллекцией работ уральских художников, прогуляются по знаковым местам центра города и завершат маршрут в Музее Бориса Ельцина, где увидят, как местные культурные явления вписывались в масштабные исторические изменения страны. Экскурсию проведут сотрудники обоих музеев. Стоимость — 700 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экскурсия по улицам Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Экскурсия по улицам Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Литературный квартал 22 июля проведет музыкальную прогулку «Нечужая земля» по местам рок-легенды Екатеринбурга Ильи Кормильцева. Участники пройдут по ключевым местам, связанным с судьбой поэта: саду имени Павлика Морозова, Свято-Троицкому собору, где проходил первый свердловский рок-фестиваль, и дому, в котором он жил в 1980–90-х годах. Участников просят взять с собой смартфон и наушники для прослушивания композиций Ильи Кормильцева. Стоимость — 500 руб.

Кино

В кинозале Ельцин-центра до 23 июля покажут анимационный фильм «Девочка, покорившая время» режиссера Мамору Хосода на японском языке с субтитрами. 17-летняя героиня учится не слишком хорошо и часто опаздывает, но любит проводить время с двумя друзьями, оба из которых в нее влюблены. Внезапно девочка получает способность путешествовать во времени и пытается исправить худший день в своей жизни, однако сталкивается с последствиями. Билеты стоят 350 руб.

В кинозале Ельцин-центра до 23 июля продолжаются показы фильма «Хорошенькая» Индии Дональдсон на английском языке с субтитрами. 17-летняя Сэм идет в горы вместе с отцом и его другом и сталкивается со сложностями в их отношениях. Фильм исследует трудности подросткового возраста, отношения между родителями и детьми, навязанные обществом роли. Билеты можно приобрести за 350 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-Центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин-Центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В кинозале Ельцин-центра 20 июля пройдет премьерный показ фильма Евы Виктор «Прости, детка». Главная героиня преподает в провинциальном университете и пытается справиться с травматичным событием, которое произошло с ней три года назад и до сих пор не может ее отпустить. Фильм покажут на языке оригинала с субтитрами. Картину представит режиссер, сценарист, продюсер, педагог, руководитель мастерской kinolook, выпускница ВГИКа Алена Тремазова. Билеты — 350 руб.

В кинозале Ельцин-центра с 24 июля начнут показы фильма Алексея Учителя «Прогулка». Девушка и двое парней проходят пол-Петербурга, флиртуя и проживая любовную драму за полтора часа фильма. Зритель находится в постоянном напряжении, а в конце сталкивается с неожиданной развязкой. Стоимость билетов — 350 руб.

Лекции

В Музее наивного искусства 20 июля пройдет лекция исследователя аутсайдер-арта и психиатра-психотерапевта Владимира Гаврилова «Психопатологическая тень искусства аутсайдеров». Лектор расскажет о самобытном направлении аутсайдер-арта и о том, почему его можно считать самым живым и искренним проявлением искусства. Вход — 200 руб. по обычному билету и 100 руб. по льготному.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 23 июля пройдет лекция культуролога и музыковеда Тимофея Чаплюка «Владимир Высоцкий: баллада о борьбе». Лектор расскажет о том, какие мифы есть о Владимире Высоцком и как они соотносятся с его биографией, правда ли, что он вел жизнь рокера и повлиял русскую рок-культуру и какие из его песен «ушли в народ». Стоимость посещения — 400 руб. по полному билету и 200 руб. по полному.

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» 24 июля пройдет лекция «Гобелен: фамилия, шпалера, мастерская». Старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ Сергей Винокуров расскажет о тканых настенных коврах Фландрии и объяснит, откуда произошел термин «гобелен» и почему не каждая шпалера им является. Вход по обычному билету — 400 руб., по льготному — 200 руб.

В Музее андеграунда 24 июля пройдет лекция Елены Котловой «Нейробиология эмоций: искусство терапии и терапия искусством». Она расскажет, как эмоции рождаются в теле, как сохраняются в памяти и влияют на людей. Посетители узнают о том, почему рисовать пальцами — это эффективная терапия и какие методы терапии использовали наши предки. Вход по обычному билету — 400 руб., по льготному — 200 руб.

Подготовила Анна Капустина