Цена билетов на первый рейс из Москвы в Пхеньян начинается от 46 тыс. рублей

Авиакомпания Nordwind начала продажу билетов на первый прямой рейс Москва—Пхеньян. Цена одного билета начинается от 46,6 тыс. руб., следует из данных сервиса Aviasales.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Первый рейс запланирован на 27 июля. Время полета из столицы России до Северной Кореи составит чуть больше восьми часов. Nordwind включает в стоимость билета ручную кладь до 10 кг и багаж до 20 кг.

На другие даты рейсов из Москвы в Пхеньян пока нет. Обратно также можно вернуться лишь одним рейсом — 29 июля. Стоимость билета начинается от 46,8 тыс. руб.

9 июля Росавиация разрешила Nordwind выполнять регулярные рейсы между Москвой и Пхеньяном. Согласно документу, перевозчик сможет летать в КНДР два раза в неделю.

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