Цена билетов на первый рейс из Москвы в Пхеньян начинается от 46 тыс. рублей
Авиакомпания Nordwind начала продажу билетов на первый прямой рейс Москва—Пхеньян. Цена одного билета начинается от 46,6 тыс. руб., следует из данных сервиса Aviasales.
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
Первый рейс запланирован на 27 июля. Время полета из столицы России до Северной Кореи составит чуть больше восьми часов. Nordwind включает в стоимость билета ручную кладь до 10 кг и багаж до 20 кг.
На другие даты рейсов из Москвы в Пхеньян пока нет. Обратно также можно вернуться лишь одним рейсом — 29 июля. Стоимость билета начинается от 46,8 тыс. руб.
9 июля Росавиация разрешила Nordwind выполнять регулярные рейсы между Москвой и Пхеньяном. Согласно документу, перевозчик сможет летать в КНДР два раза в неделю.
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