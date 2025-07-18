Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Цена билетов на первый рейс из Москвы в Пхеньян начинается от 46 тыс. рублей

Авиакомпания Nordwind начала продажу билетов на первый прямой рейс Москва—Пхеньян. Цена одного билета начинается от 46,6 тыс. руб., следует из данных сервиса Aviasales.

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Первый рейс запланирован на 27 июля. Время полета из столицы России до Северной Кореи составит чуть больше восьми часов. Nordwind включает в стоимость билета ручную кладь до 10 кг и багаж до 20 кг.

На другие даты рейсов из Москвы в Пхеньян пока нет. Обратно также можно вернуться лишь одним рейсом — 29 июля. Стоимость билета начинается от 46,8 тыс. руб.

9 июля Росавиация разрешила Nordwind выполнять регулярные рейсы между Москвой и Пхеньяном. Согласно документу, перевозчик сможет летать в КНДР два раза в неделю.

Подробнее — в материале «Ъ» «Там то же, что у нас».

Новости компаний Все