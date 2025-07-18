Закупку троллейбусов для Ростова-на-Дону отложили на более поздний срок

В Ростове-на-Дону закупку троллейбусов, запланированную на 2025 год, отложили на более поздний срок. Об этом сообщает порта «Ростовский городской транспорт» со ссылкой директора городского департамента транспорта Константина Лашенко.

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«На сегодняшний день в минприроды поданы документы для включения нас в план по проекту «Чистый воздух». В октябре-ноябре этого года план должен быть утверждён. После этого будет понимание, включён ли Ростов-на-Дону в программу и, соответственно, будет ли запланировано приобретение троллейбусов и автобусов на газомоторном топливе», — приводит портал слова чиновника.

По данным источника, в Ростове-на-Дону осталось 25 троллейбусов «на ходу», при этом для работы на всех троллейбусных маршрутах города, согласно контрактам, нужно 54 троллейбуса.

Константин Соловьев