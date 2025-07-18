Количество диагностических центров в Сочи выросло на четверть за год

Количество частных диагностических центров в Сочи за год выросло на четверть и достигло 146 учреждений к июлю 2025 года. Это на 24% больше, чем годом ранее. За последние пять лет прирост составил 47%, пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу геосервиса «2ГИС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В Сочи растет число точек по приему медицинских анализов — за 12 месяцев их стало больше на 13%, а по сравнению с 2020 годом на 80%. В сегменте стоматологических услуг динамика менее выражена. В городе работает 233 частные стоматологические клиники, что сопоставимо с прошлогодним показателем. Однако в пятилетней перспективе рост составил 22 учреждения.

Количество многопрофильных медицинских центров за последний год не изменилось и составляет 52 учреждения. За пять лет их стало больше на 11%.

По данным сервиса «2ГИС Про», наибольшее количество частных стоматологий сосредоточено в Центральном районе Сочи — более 52% от общего числа. Адлерский район занимает второе место с долей около 22%, на Хостинский и Лазаревский районы приходится 15 и 11% соответственно.

Алина Зорина