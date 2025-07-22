Пока бот не грянет

Российский рынок киберстрахования с 2022 года постепенно выходит из тени: за последние пять лет объем премий вырос в разы, а интерес со стороны бизнеса, особенно среднего, стал ощутимее. Поводом для этого послужил не только рост числа атак, но и новые требования законодательства, грозящие компаниям оборотными штрафами за утечку данных. Однако до массового спроса еще далеко: полисы остаются дорогими, андеррайтинг — сложным, а подходы к оценке рисков единообразием не отличаются.

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На старт, внимание, хак!

Из всех корпоративных имущественных видов страхование киберрисков самое молодое. Полноценный старт этого вида страхования в России пришелся на 2017 год: несмотря на то что первый полис в виде отдельного продукта был запущен в 2012 году страховщиком AIG, второй подобный продукт от Allianz появился лишь в 2016 году. Но и в дальнейшем основными поставщиками услуг страхования от киберрисков были исключительно «дочки» иностранных страховщиков. Российские компании запустили такие страховки лишь в 2018–2019 годах.

Начиная с 2020 года рынок киберстрахования в России ощутимо прирастал. «Темпы роста как количества договоров, так и страховой премии исчислялись двузначными цифрами и достигали 30% в год, но это абсолютно объяснимо: на скромных вводных легко показать существенный рост»,— отмечает директор департамента страхования финансовых и профессиональных рисков страхового брокера Remind Ольга Глазкова.

В 2023–2024 годах темпы роста рынка снизились — ежегодно он рос уже на 10–15%. Основных причин роста рынка в последние три года несколько: локализация договоров страхования киберрисков для «дочек» иностранных компаний, которые с 2022 года были исключены из материнских глобальных страховых программ и стали заключать договоры локально, а также возросшие кибератаки почти на все отрасли экономики — компании начали включать киберугрозы в свои карты рисков и искать варианты их минимизации.

В 2025 году к этим факторам добавился еще один драйвер роста — закон «Об оборотных штрафах», который ужесточает требования к обеспечению кибербезопасности и вводит значительные финансовые санкции за инциденты, связанные с утечками персональных данных и нарушениями в защите информации.

С 2020 по 2025 год количество кибератак на российские компании неуклонно росло, особенно резко — с 2022 года. Например, в 2023 году число инцидентов удвоилось по сравнению с предыдущим годом и достигло 130–140 тыс., говорит ведущий аналитик отдела мониторинга ИБ компании «Спикател» Алексей Козлов. В 2024году МВД зафиксировало около 765 тыс. киберпреступлений, однако это лишь зарегистрированные инциденты. При этом уровень раскрытия киберпреступлений остается низким, в 2024 году он не превышал 25%, указывает эксперт практики кибербезопасности «ТеДо» Максим Кошелев.

За январь—май 2025 года количество атак выросло еще на 20% к аналогичному периоду 2024 года, отмечает Алексей Козлов. Хотя доля успешных атак держится в диапазоне 5–10%, злоумышленники адаптируют тактики — растет число атак с политическим подтекстом, кибершпионажа и вымогательства. Широко применяются многовекторные ковровые DDoS-атаки — умеренные по мощности и сложные для детектирования. Все чаще комбинируются объемные атаки с интеллектуальными (L7), целью которых становится кратковременное нарушение работы, особенно во время пиковых событий, таких как распродажи и праздники.

По пальцам застраховать

Отдельной статистики по киберстрахованию в России нет, так как по природе своей договор страхования киберрисков представляет собой гибрид страхования имущества и страхования ответственности, а во внутренней структуре страховщика вообще относится к страхованию финансовых рисков.

Ранее Банк России, ссылаясь на данные опроса крупнейших российских страховщиков, заявлял, что доля киберстрахования не превышала 1% взносов по страхованию прочего имущества юридических лиц, то есть составляла не более 500 млн руб., или 0,01% доли всех страховых премий рынка, говорит старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Айназ Хайруллина.

В компании «СберСтрахование» оценивают этот рынок примерно в 450–550 млн руб. При этом его потенциальный объем составляет от 1,5 млрд до 2 млрд руб., а число клиентов — порядка 250 тыс. экономически активных компаний. По оценкам «ТеДо», сейчас не более 10% российских компаний застрахованы от киберпреступлений. Как отмечают в Remind, совокупная страховая емкость российского рынка киберстрахования оценивается на уровне 3–4 млрд руб. на один договор и обеспечивается в основном за счет собственного удержания страховой компании и поддержки Российской национальной перестраховочной компании.

Что страховать будем?

Современный договор киберстрахования строится по модульному принципу и, как правило, включает две основные секции — имущественная секция защищает внутренние интересы компании, а секция ответственности покрывает ущерб, причиненный третьим лицам, объясняют в Remind. Каждая секция наполняется содержанием индивидуально исходя из специфики деятельности клиента: компании, работающие с персональными данными (например, банки, маркетплейсы), в первую очередь интересуются секцией ответственности, а производственные компании и e-commerce — страхованием перерыва в деятельности.

Например, в рамках имущественной секции можно застраховать потерю прибыли вследствие приостановки деятельности из-за недоступности информационной системы компании (аналог перерыва в деятельности в договорах страхования имущества), дополнительные расходы компании на устранение неполадок и восстановление системы до работоспособного уровня. Также сюда можно отнести убытки компании, связанные с кибервымогательством: расходы на внешних консультантов и специалистов, которых компания привлечет для работы с этой проблемой, в части случаев — выплата суммы выкупа как мера по минимизации убытка, когда восстанавливать системы экономически нецелесообразно и эта позиция будет однозначно принята всеми сторонами—участницами процесс: самой компанией, страховщиком, привлеченными специалистами и госорганами.

В рамках секции ответственности можно застраховать претензии от третьих лиц, включая регулятора, полученные компанией вследствие нарушения конфиденциальности данных (это утечка персональных данных и утечка коммерческой информации). Сюда же можно включить расходы на юридическую защиту по поданным в отношении компании претензиям, расходы на защиту репутации и бренда компании, расходы на диагностику ИТ-системы компании и устранение негативных последствий атаки.

«Замкнутость российского страхового рынка привела к дополнительной эволюции этого вида страхования, и классическое покрытие в российском исполнении может также быть дополнено рисками гибели или повреждения промышленного и компьютерного оборудования компании, а также рисками хищения денежных средств»,— говорит Ольга Глазкова. Однако чаще всего эти риски покрываются в рамках подлимитов, так как в полном объеме могут быть застрахованы через другие, более специализированные виды страхования.

На свой страх и риск

Главное отличие киберстрахования от классических договоров по имуществу и ответственности — причина ущерба.

Для активации полиса инцидент должен быть признан кибератакой или киберинцидентом (целенаправленная атака на IT-систему, внедрение вредоносного ПО или внезапный технический сбой). Типовые исключения в полисах киберстрахования схожи с другими видами страхования — умышленные действия сотрудников, военные и экологические катастрофы, ядерные риски, использование нелицензионного ПО и повторяющиеся убытки, отмечает руководитель отдела страхования корпоративной ответственности и финансовых линий «Абсолют Страхования» Алина Растошинская.

Тарифы на киберстрахование в России находятся в диапазоне от 0,6% до 1,3% от страховой суммы, следует из опросов страховщиков.

На цену влияет множество факторов: сфера деятельности клиента, объем покрытия, качество киберзащиты и история инцидентов. «Выплат по страховым случаям пока было немного, в основном они связаны с приостановками коммерческой или производственной деятельности, возникшими из-за кибервоздействия (ошибка в программном коде, вредоносное ПО и так далее) и повлекшими убытки»,— отмечают в страховом брокере Mainsgroup.

Сейчас основными рисками, запрашиваемыми для страхования, все чаще становятся разглашение персональных данных и штрафы, перерыв в производстве, в том числе в результате технического сбоя, кибервымогательство и расходы на восстановление данных, говорит Алина Растошинская. «По нашей статистике, чаще всего страхуются от киберрисков представители оптовой и розничной торговли, а также сельского хозяйства»,— отмечает старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Полис для самых маленьких

Интерес к полисам проявляют как крупные организации, так и компании из сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ), причем последние интересуются этим видом страхования более активно. На это есть две причины: ограниченность IT-бюджета и гибкость организационной структуры. Мелкий бизнес может застраховать киберриски через коробочные продукты, но это направление еще слабо развито и не является фокусом большинства страховщиков.

По данным «Сбера», спрос на эти полисы со стороны МСБ особенно активно рос в 2024 году: совокупная страховая сумма составила более 8,5 млрд руб. против 2,4 млрд руб. в 2023 году. По словам первого заместителя директора департамента информационных технологий СДМ-банка Андрея Герасимова, стоимость коробочных решений для малого бизнеса сейчас составляют 80–250 тыс. руб. в год со страховой суммой 10–50 млн руб.

Классическое киберстрахование в России пока доступно только юридическим лицам, но для физических лиц существуют программы страхования средств на банковских картах и счетах, добавляют в «СберСтраховании».

Такой полис покрывает финансовые потери, если деньги были списаны мошенниками: через поддельный сайт, по украденным реквизитам, в результате взлома приложения, методами социальной инженерии. Также в него могут быть включены расходы на восстановление документов или компенсация в случае кражи личных вещей.

Пока не взломают

Российский рынок киберстрахования продолжает оставаться нишевым и пока не демонстрирует бурного роста, характерного для аналогичных направлений в зарубежной практике. Как отмечает Руслан Вестеровский, темпы роста этого сегмента в последние годы не превышают среднего уровня роста рынка non-life-страхования: фокус компаний смещен в сторону создания современных и надежных систем информационной защиты, в то время как страхование воспринимается как вторичная мера.

Основные проблемы — отсутствие накопленной практики заключения договоров, разнородность рисков в зависимости от масштаба и специфики бизнеса клиентов, недостаток достоверной статистики для корректного андеррайтинга и резервирования, а также отсутствие стандартов оценки защищенности, объясняет Айназ Хайруллина. Кроме того, нехватка киберсюрвейеров (специалистов по расследованию киберинцидентов и анализу последствий) затрудняет урегулирование убытков и выработку единых подходов.

Формирование единого подхода к страхованию киберрисков в России пока невозможно, уверен Максим Кошелев. В первую очередь из-за отсутствия нормативно закрепленной методики оценки цифровых рисков. Кроме того, серьезное препятствие создают высокая неоднородность ИТ-инфраструктуры клиентов, различия в уровнях зрелости информационной безопасности и доступности внутренней информации. Компании, опасаясь утечек, нередко отказываются раскрывать данные, необходимые страховщику для анализа, что усложняет андеррайтинг и расчет тарифов. Как следствие, полисы остаются дорогими и технически сложными, а уровень требований к IT-безопасности клиентов — высоким.

Тем не менее перспективы у рынка есть. Драйверами станут расширение законодательных требований в области защиты данных клиентов, рост осведомленности о возможностях страховой защиты, интеграция киберстрахования в бизнес-процессы компаний, а также наработка практики урегулирования убытков и формирование баз данных, прогнозирует директор по страховым и инвестиционным рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Серова.

Этот текст — часть проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Анна Абрамцева