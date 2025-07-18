В Угличе начали строить «Крепость, которой нет»

В Угличе началось строительство туристического объекта под названием «Крепость, которой нет». Фото стартовавших работ опубликовала градозащитница Ольга Мазанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Мазанова, Вконтакте Фото: Ольга Мазанова, Вконтакте

«В Угличском кремле на территории объекта культурного наследия и памятника природы возводят строительный забор и делают дорогу, укладывают щебень и поверх него железобетонные плиты под строительство крепости. А на левом берегу Шелковки у церкви Казанской стругают бревна и возводят фрагмент крепости»,— написала госпожа Мазанова.

Напомним, что контракт на реализацию проекта заключен с компанией из Домодедово ООО «Домэнергостройсервис». Подрядчик уже получил 632 тыс. руб. из 39,9 млн руб. Все работы должны завершить до 10 декабря 2025 года.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что первая попытка создания макета деревянной крепости на территории Угличского кремля была предпринята в 2023 году, но проект не был завершен. В конце 2023 года контракт с предыдущим подрядчиком расторгли. Но власти не отказались от планов создания объекта.

Алла Чижова