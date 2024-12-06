«Крепость, которой нет» в Угличе будут достраивать в 2025 году

Администрация Углича не отказалась от планов строительства макета деревянных укреплений кремля в рамках проекта «Крепость, которой нет». Об этом глава Углича Ольга Родомакина сообщила в ответ на запрос «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каркас моста в рамках проекта "Крепость, которой нет"

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Каркас моста в рамках проекта "Крепость, которой нет"

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Планов отказа от реализации проекта не имеется. Имеются затруднения в связи с повышением стоимости материалов. В настоящее время администрацией Углича принимаются меры для поиска источников дополнительного финансирования, и в 2025 году работы обязательно будут продолжены»,— сообщила «Ъ-Ярославль» Ольга Родомакина.

Построить сооружение планировалось в 2023 году за счет гранта Ростуризма, а затем в 2024 году за счет местного бюджета. В итоге контракт с подрядчиком был расторгнут. На месте работ остались бетонные плиты и основа моста. В администрации пояснили, что их не демонтируют, так как они соответствуют техническому заданию.

«Первоначально запланированные сроки реализации проекта в 2024 году достичь не удалось в связи с просрочкой исполнения со стороны подрядчика, который в дальнейшем был заменен. Это обстоятельство не может повлиять на решение по реконструкции деревянной крепости»,— сообщила глава города.

Как сообщили в администрации, финансирование работ производится из областного бюджета. Глава Углича назвала проект «профессиональным» и «системно разработанным».

Алла Чижова