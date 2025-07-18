Экс-президент UEFA Мишель Платини стал жертвой ограбления

Неизвестные ограбили дом бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и знаменитого французского футболиста Мишеля Платини. Об этом сообщает RTL.

По данным источника, ограбление произошло утром 18 июля во французском департаменте Буш-дю-Рон. Сообщается, что Платини увидел человека в черной одежде с капюшоном, а затем обнаружил пропажу около 20 кубков и медалей. Преступник скрылся с места преступления. Сам Платини не пострадал. Прокуратура Марселя начала расследование по факту ограбления.

Мишелю Платини 70 лет. В качестве игрока он трижды становился обладателем «Золотого мяча» (1983–1985). Вместе со сборной Франции Платини стал чемпионом Европы (1984), а также завоевал бронзовую медаль мирового первенства (1986). На клубном уровне представлял французский «Сент-Этьен», с которым стал чемпионом Франции, и итальянский «Ювентус». В составе команды дважды выигрывал первенство Италии, побеждал в Кубке, а также становился обладателем Кубка европейских чемпионов, Межконтинентального кубка и Суперкубка Европы.

Платини стал президентом UEFA в 2007 году. В ноябре 2015-го в его адрес были выдвинуты обвинения (в том числе в мошенничестве и подлоге), вследствие чего он был отстранен от футбольной деятельности. В сентябре следующего года француз покинул пост и тех пор не занимал высоких должностей. Затянувшийся судебный процесс с участием Платини завершился в этом году оправдательным вердиктом.

Таисия Орлова