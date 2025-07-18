Житель Ейского района получил штраф за татуировки с запрещенной символикой

Суд оштрафовал на 2 тыс. руб. 54-летнего жителя Ейского района за татуировки с запрещенной символикой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Жителя Кубани задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России региона совместно с ОМВД России по Ейскому району. Поводом для задержания стали размещенные им в социальных сетях изображения татуировок с запрещенной символикой.

В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Суд признал мужчину виновным.

Алина Зорина