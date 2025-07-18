На Дону принимают меры по легализации нестационарной торговли

В Ростовской области началась работа по легализации нестационарной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

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К таким объектам по всему региону могут установить ряд требований. В частности, продукция не должна угрожать здоровью жителей, а сами торговые точки необходимо привести к единому виду, в соответствии с городским архитектурным обликом. Кроме этого, нестационарная торговля должна сопровождаться рядом разрешений, а также переводом на безналичный расчет и уплатой налогов.

Для решения ситуации с нестационарной торговлей также планируют привести в порядок нормативную базу.

Мария Хоперская