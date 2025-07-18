ЕС запретил Чехии импортировать нефть из России

Евросоюз отменил разрешение для Чехии на поставки в страну российской нефти. Это следует из заявления Совета ЕС о принятии 18-го пакета санкций против России.

Кроме того, Евросоюз запретил импорт нефтепродуктов, произведенных из нефти из России или третьих стран. Исключение действует на сырье из Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США.

В последние годы Чехия импортировала российскую нефть через нефтепровод «Дружба». Остальная нефть поступала в страну через трубопровод TAL. В апреле премьер-министр Чехии Петр Фиала и министр финансов страны Збынек Станюра заявили, что республика впервые в своей истории стала полностью независимой от поставок российской нефти.

Новый пакет санкций ЕС также вводит запрет на операции с «Северным потоком» и «Северным потоком-2» и снижает ценовой потолок на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель. Список рестрикций расширен на 14 физлиц и 41 юрлицо.