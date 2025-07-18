Reuters: Рубио велел дипломатам США не комментировать выборы в других странах

Госсекретарь США Марко Рубио разослал американским дипломатам по всему миру директиву не комментировать выборы в других странах, сообщает Reuters. Единственным исключением из этого правила могут быть случаи, когда подобные комментарии продиктованы «четкими и вескими» внешнеполитическими интересами США.

Письмо господина Рубио было разослано 17 июля. Из него следует, что Госдепартамент больше не будет выступать с заявлениями по поводу выборов или публиковать посты в социальных сетях на эту тему. «Когда будет уместно прокомментировать выборы в другой стране, наше сообщение должно быть кратким, содержать поздравление победившему кандидату и при необходимости упоминание общих внешнеполитических интересов»,— говорится в директиве. Там также указано, что в комментариях Госдепартамента и дипломатов не должно быть оценок честности, прозрачности и легитимности выборов.

Новые указания дипломатам коррелируют с заявлением Дональда Трампа в Эр-Рияде от 13 мая. Тогда президент США раскритиковал «западных интервентов», которые рассказывают странам Ближнего Востока, как им вести свои дела.

В апреле сообщалось, что Госдепартамент также изменит трактовку прав человека при подготовке своих ежегодных докладов по их соблюдению в других странах. Эти отчеты перестанут осуждать государства мира за лишение свободы передвижения, права на мирное собрание, наличие политзаключенных и ограничения на «свободные и честные выборы».

Кирилл Сарханянц