Франция сыграла ключевую роль в принятии 18-го пакета санкции против России

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал утверждение 18-го пакета антироссийских санкций. По его словам, ключевую роль в принятии ограничений сыграл Париж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abdul Saboor / Reuters, Abdul Saboor / Pool / Reuters Фото: Abdul Saboor / Reuters, Abdul Saboor / Pool / Reuters

«Готово! Сегодня утром мы, европейцы, приняли беспрецедентные санкции против России и стран, оказывающих ей поддержку... Вместе с Соединенными Штатами мы заставим Владимира Путина согласиться на прекращение огня»,— написал господин Барро в социальной сети X.

Сегодня Евросоюз одобрил 18-й пакет санкций против России. Как уточнила глава европейской дипломатии Кая Каллас, под ограничения попадут газопроводы «Северный поток» и НПЗ «Роснефти» в Индии. Также большое давление будет оказано на российский оборонно-промышленный комплекс. В «черном списке» окажутся еще 105 танкеров, которые Брюссель считает частью теневого флота России. Потолок цен на российскую нефть может быть снижен примерно до $47,6 за баррель. По словам главы МИД Литвы Кестутиса Будриса, рестрикции коснутся и 20 российских банков. Санкции предусматривают отключение кредитных организаций от SWIFT, пишет Bloomberg.

В Кремле назвали новые ограничения против РФ незаконными и пообещали тщательно их проанализировать.