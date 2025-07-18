Завхоз школы из Тамбовской области выиграл в лотерею более 300 млн рублей

Завхоз школы из Тамбовской области Арсен Мамиконян стал победителем лотереи «Спортлото 4 из 20» и выиграл более 307 млн руб. Деньги он планирует потратить на помощь семье: закрыть ипотеки и кредиты братьев и сестер, купить земельный участок для строительства дома, сообщает «РИА Новости».

Розыгрыш состоялся 28 июня 2025 года в 10:00 мск. Арсен Мамиконян купил три билета. Выбор комбинаций он сделал автоматически. Победитель признался, что неожиданно получил смс о выигрыше. Он надеялся выиграть хотя бы 25 тыс. руб.

По информации от аналитиков «Столото», за 2024 год совокупная сумма выигрышей участников «Спортлото «4 из 20» составила почти 8 млрд руб. Общее количество выигрышных билетов — свыше 11 млн штук.