Для капремонта гимназии в липецкой Ольговке привлекут тамбовского подрядчика

Подряд на капремонт гимназии имени Героя Советского Союза Ивана Макаренкова в селе Ольговка Добринского муниципального района Липецкой области получило тамбовское ООО «Реал-Макс». Контракт с компанией заключили по цене в 148,9 млн руб. при начальной в 153,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В ходе конкурса «Реал-Макс» обошел пять участников, оценивших свои услуги в 153 млн, 152 млн, 148,9 млн и 144,9 млн руб. Их юрлица не раскрываются.

Согласно конкурсной документации, подрядчик до 15 августа 2026 года должен будет выполнить капитальный ремонт помещений, сетей электроснабжения, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, связи, а также фасадов и входных групп здания. Гарантийный срок составляет пять лет.

По данным Rusprofile, ООО «Реал-Макс» зарегистрировано в Тамбове в 2006 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 12 тыс. руб. Единственный владелец — гендиректор Михаил Шаумян. Только за 2025 год компания стала исполнителем по пяти госконтрактам, три из них касаются ремонта дорог и площади в городе Рассказово в Тамбовской области.

При этом Счетная палата при проверке эффективности работы регионов по программе инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) обнаружили нарушения в Тамбовской области. В частности, ООО «Реал-макс» не оплатило неустойку в 5,2 млн руб. при строительстве станции очистки воды на улице Красногвардейской в Котовске.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова