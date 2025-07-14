ИБК вывели на чистую воду

Аудиторы Счетной палаты (СП) РФ проверили эффективность работы регионов по программе инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) и обнаружили нарушения в Тамбовской области. Ведомство считает, что в 2022–2024 годах в регионе несвоевременно заключались соглашения с муниципалитетами, неправильно распределялись работы между подрядчиками и субподрядчиками, необоснованно увеличивались цены контрактов. Профильные министерства подтверждают проблемы, но заявляют, что уже почти решили их. Сложности, говорят в облправительстве, были вызваны недобросовестностью подрядчиков и изменением объемов финансирования. Несмотря на это, эксперты считают механизм ИБК эффективным.

Счетная палата присмотрелась к финансированию инфраструктуры в Тамбовской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Счетная палата опубликовала отчет о проверке использования средств федерального бюджета, выделенных регионам в рамках программы ИБК, и межбюджетных трансфертов на развитие ЖКХ. Аудит выборочно проводили в в двух пилотных субъектах, Тамбовской и Астраханской областях. Проверка охватила 2022–2024 годы, в течение которых Тамбовщина получила 655,1 млн руб. на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения. Средства направлялись в Бондарский, Гавриловский, Кирсановский, Мичуринский, Моршанский, Петровский, Пичаевский, Староюрьевский, Тамбовский, Рассказовский районы, а также в города Тамбов, Мичуринск, Рассказово, Кирсанов, Котовск.

ИБК представляют собой бюджетные займы на 15 лет под 3% годовых на создание в регионах транспортной, инженерной, коммунальной и иной инфраструктуры. В 2021–2024 годах между регионами РФ на это был распределен 1 трлн руб.

Выявленные СП нарушения в Тамбовской области связаны с несвоевременным заключением соглашений о предоставлении муниципалитетам субсидий из областного бюджета, говорится в отчете, который изучил «Ъ-Черноземье». Министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ области «допустило задержки от трех до 153 дней при заключении соглашений с муниципальными образованиями в 2023 и 2024 годах», считает СП. Кроме того, аудиторы нашли нарушения при реализации отдельных проектов — например, в Котовске, где с использованием ИБК строили две станции очистки воды на улицах Пионерской и Красногвардейской. На Пионерской подрядчик ООО «Техстрой» выполнил своими силами лишь 20,8% работ, тогда как условия договора требуют самостоятельного выполнения не менее 25%. На Красногвардейской ООО «Реал-макс» не оплатило неустойку в 5,2 млн руб.

Также были выявлены нарушения при строительстве водовода в поселке Ласки с закольцовкой на улице Чкалова в Тамбове. Согласно условиям финансирования, допускается увеличение цены не более чем на 30%. Однако подрядчик ООО «Тамбовспецстрой» уменьшил объем работ на 228 тыс. руб. с одновременным увеличением цены контракта с 5,9 млн руб. до 7,1 млн руб.

Претензии аудиторов СП прокомментировали «Ъ-Черноземье» в двух профильных областных ведомствах. В министерстве ТЭК и ЖКХ отметили, что «несвоевременное заключение соглашений было связано с утверждением правил предоставления субсидии муниципальным образованиям».

В министерстве подчеркнули, что задержки были небольшими: «По объектам на 2023 год соглашение с Минстроем РФ было подписано 24 декабря 2022 года, а соглашения с муниципалитетами заключены 26–31 января 2023 года. По объектам 2024 года соглашение с Минстроем подписано 23 декабря 2023 года, а соглашения с муниципалитетами — 5–7 февраля 2024 года».

В министерстве градостроительства и архитектуры заявили, что проекты затягивались из-за «недобросовестных подрядчиков». «Сейчас по двум упомянутым СП мероприятиям контракты расторгнуты, бывшие подрядчики внесены в реестр недобросовестных. Составлены дефектные ведомости и подготовлена новая конкурсная документация. В этом году объекты будут завершены,— заверили в министерстве.— Еще одна проблема в том, что заявочная кампания проходила, как правило, без проектно-сметной документации из-за нечеткого объема финансирования и частого внесения изменений в соглашения. Год уходил на то, чтобы подготовить проектную документацию, и на возведение объекта инженерной инфраструктуры оставался один строительный сезон».

В облправительстве заверили «Ъ-Черноземье», что «в настоящее время удалось ситуацию со всеми мероприятиями по ИБК выровнять».

В Тамбовской области осваивают «пять площадок комплексного развития», в сумме включающих 26 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. На начало июля 2025 года завершены 11 из них, а 15 — «в завершающей стадии».

По мнению директора Центра межрегиональных исследований Воронежского госуниверситета Дмитрия Ломсадзе, ИБК, несмотря на отдельные сложности, зарекомендовали себя как «действенный механизм». «Он позволяет обеспечить инвестиционную привлекательность депрессивных регионов за счет развития инфраструктурных объектов,— полагает эксперт.— Выявленные огрехи не связаны с конкретной моделью финансирования. Это обычная безответственность подрядчиков и субподрядчиков».

«Когда правительственная комиссия по региональному развитию выделяет деньги области, к реализации подключаются различные региональные министерства, которые нацелены не на комплексное развитие, а на решение своей локальной задачи,— продолжает эксперт.— По всей видимости, нет централизованного управления процессом инвестиционного развития. Нескоординированность приводит к тому, что общая задача по повышению инвестиционной привлекательности региона оказывается нерешенной. Под механизм ИБК должны быть созданы региональные координационные центры, которые бы несли всю полноту ответственности за комплексное развитие».

Ульяна Ларионова, Юрий Голубь