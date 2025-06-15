Гимназия в липецком селе Ольговка ищет подрядчика для капремонта за 154 млн

Гимназия имени Героя Советского Союза Ивана Макаренкова в селе Ольговка Добринского муниципального района Липецкой области объявила открытый конкурс по поиску подрядчика для капитального ремонта. Начальная стоимость контракта —153,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — собственные средства организации. Согласно конкурсной документации, подрядчик до 15 августа 2026 года должен выполнить капитальный ремонт помещений, сетей электроснабжения, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, связи, а также фасадов и входных групп здания. Гарантийный срок составляет пять лет.

Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 27 июня. Итоги будут подведены 2 июля.

Верхнехавская школа № 1 в Воронежской области ищет подрядчика для строительства пристройки за 591 млн рублей.

Юрий Голубь