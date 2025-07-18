Власти Польши призвали сограждан не ездить в Россию

МИД Польши рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Россию до стабилизации ситуации в двусторонних отношениях. Находящихся на российской территории поляков дипломатическое ведомство призвало к бдительности.

«В связи с сокращением числа польских консульских сотрудников в России возможность оказания помощи гражданам Польши ограничена»,— говорится в заявлении дипломатического ведомства в соцсети Х.

27 июня российское диппредставительство в Кракове прекратило работу по инициативе польской стороны. Свое решение местные власти объяснили наличием у них информации о якобы причастности России к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве в 2024 году. В ответ на это МИД России сообщил о планах закрыть польское Генконсульство в Калининграде с 29 августа.