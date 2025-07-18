Акции VK начали расти после слов депутата Горелкина о возможном уходе WhatsApp из РФ

Акции VK (MOEX: VKCO) в пятницу показали резкий рост на 2%. Сразу после 12:00 мск максимальная стоимость ценных бумаг на Мосбирже превысила 329 руб. Незадолго до этого депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) вскоре может попасть под ограничения в России.

Вчера стоимость акций по последним сделкам торгов не превышала 322 руб.

Господин Горелкин написал в своем Telegram-канале, что WhatsApp может попасть в список ПО из недружественных стран, разрабатываемый правительством по поручению президента России Владимира Путина. Депутат отметил, что сейчас WhatsApp используют около 68% россиян. «Кто станет претендентом на долю WhatsApp, думаю, всем понятно – это национальный мессенджер»,— подчеркнул господин Горелкин.

Владимир Путин поручил правительству составить список ПО из недружественных стран 17 июля. Доклад с предложениями кабмина должен быть предоставлен к 1 сентября.