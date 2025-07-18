В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение из-за дождя

На территории Кубани с 19 по 21 июля объявлено штормовое предупреждение из-за дождя и града. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Утром и днем 19 июля, а также в течение суток 20 и 21 июля местами на территории Краснодарского края ожидается сильный дождь и ливень с грозой. Возможен град и ветер с порывами до 20-25 м/с.

20 июля на реках юго-восточной части региона, юго-западных притоках, а также на реках черноморского побережья возможны подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок и выше. На участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над морем.

Алина Зорина