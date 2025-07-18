Глава Сочи стал наставником программы «Время героев»

Мэр Сочи Андрей Прошунин вошел в число четырех глав городов, ставших наставниками в президентской программе «Время героев». Во время личной встречи с участником второго потока Сергеем Долговым руководитель курорта обсудил направления стажировки и индивидуальный план практического развития, сообщает пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сергей Долгов — ветеран боевых действий, награжденный Орденом Мужества и медалью «За храбрость» II степени. До начала СВО трудился в руководящем аппарате единого оператора по обращению с ТКО в Краснодарском крае. В проект «Время героев» пришел, чтобы продолжить приносить пользу Родине на гражданской службе.

Защитники Отечества продемонстрировали свою силу, смелость и надежность, показывая, что могут справляться с любыми задачами и принимать эффективные решения на благо Родины. Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что такие кадры очень ценны для муниципалитета. В ближайшее время, до конца сентября, участников программы ждет первая стажировка. Сергей Долгов в это время изучит все направления работы администрации и управленческие инициативы. Наставник уверен, что у него впереди большие перспективы.

Во втором потоке программы «Время героев» участвуют 85 человек и 73 наставника из разных уровней государственной власти. Участники уже прослушали лекции государственных деятелей и преподавателей, изучили систему управления и основы государственной гражданской службы, прошли профессиональные тренинги и посетили культурные и спортивные мероприятия.

Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж». Ее цель — подготовка квалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти и государственных компаниях.

Мария Удовик