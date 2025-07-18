В ближайшие дни на Кубани ожидаются ливни с грозами

Краснодарский край окажется в зоне влияния неблагоприятных погодных условий с 19 по 21 июля. Как следует из предупреждения ЦУП «Черноморье», в регионе, за исключением территории Сочи, ожидается комплекс метеорологических явлений: проливные дожди, ливни с грозами, градом и усилением ветра до 20–25 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На 20 июля синоптики прогнозируют резкие подъемы уровней воды на реках юго-восточной части края, в том числе в Мостовском, Лабинском и Апшеронском районах, а также в бассейне Кубани и ее притоках в районе Горячего Ключа, Северского и Абинского районов. Аналогичные процессы могут наблюдаться на реках побережья Черного моря в пределах Геленджика и Туапсинского района. В отдельных районах края 20 июля возможны осадки, классифицируемые как опасные явления (ОЯ), включая очень сильные дожди и ливни.

Кроме того, на участке Черноморского побережья от Анапы до Магри существует вероятность формирования смерчей над акваторией моря.

Вячеслав Рыжков