В Геленджик из Москвы вылетел первый регулярный рейс с 2022 года
Первый регулярный рейс с 2022 года вылетел в Геленджик в 11:20 мск из Москвы. Соответствующая информация содержится на онлайн-табло столичного аэропорта Шереметьево.
Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ
Сегодня, 18 июля, аэропорт Геленджика возобновляет работу спустя три года. Одновременно с этим начал функционировать новый терминал воздушной гавани.
Росавиация и Госкорпорация по организации воздушного движения подтвердили безопасность выполнения полетов в геленджикский аэропорт. Регулярные рейсы будут осуществляться ежедневно с 8:30 до 20:00 мск.
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