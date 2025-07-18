В Геленджик из Москвы вылетел первый регулярный рейс с 2022 года

Первый регулярный рейс с 2022 года вылетел в Геленджик в 11:20 мск из Москвы. Соответствующая информация содержится на онлайн-табло столичного аэропорта Шереметьево.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Сегодня, 18 июля, аэропорт Геленджика возобновляет работу спустя три года. Одновременно с этим начал функционировать новый терминал воздушной гавани.

Росавиация и Госкорпорация по организации воздушного движения подтвердили безопасность выполнения полетов в геленджикский аэропорт. Регулярные рейсы будут осуществляться ежедневно с 8:30 до 20:00 мск.

Алина Зорина